Kunst i børnehøjde Billedkunstner Gerda Bruhn har arbejdet med både vuggestue- og børnehavebørn i Kathøj i Tilsted

Oliver Nielsen fra vuggestuen er en af dem, der har været med til at male trædesten. Her viser han, hvor hans hænder kan genkendes.

TILSTED: Torsdag eftermiddag var forældrene inviteret til fernisering i børnehuset Kathøj i Tilsted:

- Det har været et meget spændende forløb for både vuggestue- og børnehavebørn samt børnehusets personale at samarbejde med billedkunstner Gerda Bruhn om et forløb med kunstneriske virkemidler, fortæller leder Sette Damsgaard.

Vuggestuebørnene har malet trædesten i forskellige former, mens børnehavebørnene har arbejdet i tre grupper med tre forskellige projekter. De yngste i brumbassegruppen har dekoreret et snurrehjul til ophængning, mens de mellemste i myregruppen har fået deres forældre til at købe gamle malerier i guldrammer på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, hvorefter disse er malet over. Og endelig har de ældste i uglegruppen malet et stort udendørs maleri, der viser en række forskellige aktiviteter på børnehusets område samt de forskellige dyr, børnehuset holder.

Gerda Bruhn har vist de forskellige maleteknikker og har arbejdet to gange i hver gruppe. Hele projekter har varet fra starten af april og indtil torsdag.