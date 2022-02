Kunst på fyret og på en gravhøj: To gange længsel i Thy og på Mors

THY-MORS:”Længsel”. Det er titlen på en ”landsdækkende kunstudstilling” med bidrag fra 23 kunstnere, som fra lørdag 12. februar vises på 20 forskellige lokaliteter rundt omkring i landet - fortrinsvis steder i det offentlige rum, hvor der normalt ikke bliver vist kunst.

To af værkerne vil kunne ses på henholdsvis Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og på Årbjerg Torn, et højdedrag med bronzealderhøj syd for Karby på Sydvestmors.

I Hanstholm udstiller Kristina Steinbock, der er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, videoværket ”House of the Garthering”. Inspirationen er en film fra 1957, ”12 Angry Men” om 12 nævninge, hvoraf én tvivler på skyldsspørgsmålet.

Jan Morell optræder som tvivleren i Kristina Steinbocks videoværk.

Scenen for videoværket er Københavns Byret. I rollen som tvivleren optræder Jan Morell, kunstner fra Aarhus med baggrund i Thy, mens en anden tidligere thybo, Gunhild Brethvad, har skrevet teksten til en sang i den knap otte minutter lange video.

Udover videoen består udstillingen af forskellige objekter, herunder 12 broderede servietter med ”forsagte fordømmelser” fra kvinde til kvinde rundt om et kaffebord.

Udstillingen er åben lørdage og søndage, og lørdag 26. februar besøger Kristina Steinbock udstillingen sammen med en af kuratorerne for den landsdækkende udstilling, Sophie Hjerl.

Installation på Årbjerg Torn

Det er en kunstner med bopæl på Mors, Peter Callesen, som forsyner Årbjerg Torn med en installation. Værket består af en tekst med bogstaver, skabt af tynde grene, der er limet og skruet sammen, og som spændt ud i snore mellem to pæle tilsammen danner teksten: ”MIN GUD, MIN GUD, HVORFOR HAR JEG FORLADT DIG”.

Teksten er selvfølgelig en reference til de ord, Jesus i desperation råbte til Gud, da han hang på korset. Men her er rollerne byttet om.

- Udsagnet kan måske læses som en længsel efter Gud - efter at være en del af noget større, fortæller Peter Callesen, der er uddannet på bl. a. Det Jyske Kunstakademi i Aarhus.

Alle udstillingerne kan ses indtil 13. marts.