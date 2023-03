Kunsthal Jens: Store planer for kunst og kultur i Hurup

HURUP:Stedet er opkaldt efter den måske største billedkunstner, som Hurup har fostret. Og Kunsthal Jens får adresse på det sted i Bredgade, hvor Jens Søndergaard voksede op. Eller meget tæt på, for Søndergaards barndomshjem blev revet ned i forbindelse med opførelsen af en ny butiksejendom.

Men lige ved siden af, på hjørnet af Bredgade og Nørregade, ligger en tidligere elforretning, som nu omdøbes til Kunsthal Jens. Det sker som led i byfornyelsesprojektet Byklyngen Hurup Thy - og er blevet muligt takket en aftale om brugsret i to år med bygningens ejer, Bent Søgaard.

Allerede her i påsken kommer der liv i Kunsthal Jens, som ud over udstillinger også skal være et sted for "artist in residence", midlertidig bopæl for besøgende kunstnere. Den første bliver en engelsk fotokunstner, Cecilia Tyrell, som har meldt sin ankomst 4. april.

Og påskelørdag, 8. april, inviterer initiativtagerne indenfor til åbent hus - hvor der også vil være en "artist talk" med Cecilia Tyrell.

Kunstneren Jens Søndergaards barndomshjem i Hurup findes ikke længere, men denne ejendom lige ved siden af bliver, i foreløbig to år, til "Kunsthal Jens". Foto: Bo Lehm

- Vi vil gerne åbne dørene for alle, vise bygningerne frem og fortælle om de mange planer og drømme, vi har for kunsthallen, fortæller Iben Dragsbæk Hansen, kunsthistoriker fra Sønderhå, der har engageret sig i projektet sammen med en kollega, Isa Paludan Asboe fra Boddum.

Det er sidstnævnte, der har inviteret den engelske kunster, og som også er idékvinden bag det projekt, som Cecilia Tyrell skal lave i Thy. Isa har bedt hende portrættere kvinder fra Boddum - i den natur, som omgiver dem i det lille samfund i det sydøstlige hjørne af Thy.

- Jeg er tilflytter til Boddum, og jeg synes det kunne være sjovt at portrættere kvinder i alle aldre fra Boddum. Den idé var Cecilia med på lige med det samme, fortæller Isa Paludan Asboe, som kender kunstneren fra et tidligere projekt under Sound Art Lab i Struer, som Isa er tilknyttet.

Forhåbentlig kan udstillingen med Boddum-portrætter, der er støttet med 20.000 kr. fra Statens Kunstfond, nå at åbne i Kunsthal Jens i løbet af den måned, som kunstneren planlægger at tilbringe i Hurup.

Hvad der videre skal i kunsthallen, er et åbent spørgsmål. Men der er muligheder i ejendommen, som ud over butik og lejlighed også omfatter nogle store, højloftede værksteder.

Ud over plads til udstillinger og kunstnerbolig rummer ejendommen store, højloftede lokaler, der kan indrettes til værksteder for kunstnere. Foto: Bo Lehm

- Vi arbejder på at starte et sekretariat, som kan søge penge. Ud fra det skal vi undersøge, hvad der virker, siger Iben Dragsbæk Hansen.

Isa Paludan Asboe: - Vi kan sagtens komme i gang uden at der skal bruges mange penge. Vi må lege med rammerne og tage det som et benspænd.

Bent Søgaard, der er medindehaver af vinduesfabrikken IdealCombi, købte ejendommen for nogle år siden ejendommen. Hans planer var et nybyggeri på stedet med både boliger og erhvervslejemål.

- Men jeg har haft travlt med andre ting, og så kom ideen fra Byklyngen. Jeg vil meget gerne stille bygningen til rådighed, og - hvis det viser sig at være bæredygtigt - være med til at bygge noget op for Hurup, siger han.