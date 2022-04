Så er spektakulær blomsterudstilling tilbage

Opdateret torsdag lige efter klokken 11 med udtalelser fra Thisted Kommunes tekniske direktør, kunstneren og den lokale turistchef.

HURUP:Den stort anlagte blomsterudstilling med titlen "Håb - Naturens stemme" i den gamle auktionshal i Hurup i Thy genåbner i dag, skærtorsdag, klokken 12.

Det fortalte blomsterkunstneren bag udstillingen, Johnny Haugaard, i en video, på facebook torsdag morgen.

Udstillingen åbnede første gang 4. april, og publikum var ellevilde med udstillingen, som Johnny Haugaard har skabt i samarbejde med omkring 140 frivillige.

Men efter en uge med glade gæster måtte Johnny Haugaard i tirsdags, 12. april, lukke udstillingen i Hurups gamle auktionshal efter et påbud fra Thisted Kommune.

Påbuddet kom som følge af, at kunstneren ikke havde fået udarbejdet en såkaldt brandteknisk redegørelse, som reglerne foreskriver.

En sådan blev ifølge Johnny Haugaards facebook-video onsdag indsendt af Midtjysk Brandrådgivning. Johnny Haugaard forklarer i videoen, at sagen dermed set fra hans side er løst, og han beder derfor Thisted Kommune om at anerkende, at udstillingen nu kan åbne igen.

Johnny Haugaard har i sagens løb ikke lagt skjul på, at han personligt er dybt afhængig af entreindtægterne fra udstillingen, der har kostet 350.000 kroner at skabe. Uden entreindtægterne frygter han at gå konkurs.

Men nu kan kunstneren altså igen åbne sin udstilling, efter at Midtjysk Brandrådgivning som certificeret brandrådgiver med sin redegørelse blåstempler at åbne for publikum. Dermed er ansvaret løftet væk fra Thisted Kommune, forklarer teknisk direktør Mogens Kruse Andersen.

- Det er en meget vanskelig sag, hvor vi som kommune skal administrere en lovgivning, der er uhyre kompliceret. Jeg står med en certificeret brandrådgiver, der siger, at det er okay at køre udstillingen, mens jeg på den anden side er rådgivet af Nordjyllands Beredskab, der siger, at sagen kræver byggetilladelse efter brandklasse 3. I den situation har vi valgt at lade tvivlen komme udstillingen og Johnny Haugaard til gode. Vi tager den brandtekniske redegørelse fra Midtjysk Brandrådgivning til efterretning, og dermed foretager vi os ikke yderligere, siger Mogens Kruse Andersen.

Sagen har medført, at man i næste uge skal se på hele lovgivningen på Christiansborg, og det hilser Mogens Kruse Andersen mere end velkomment.

- Der er helt sikkert behov for at se på de her regler, så det bliver nemmere at administrere lovgivningen. Som det er nu, er det helt håbløst for kommunerne, og hvis ikke reglerne bliver ændret, kommer vi til at se et hav af sager, som den her, siger Mogens Kruse Andersen, der glæder sig over, at udstillingen kan åbne igen.

- Det er en fantastisk udstilling, som fortjener at blive set af en masse mennesker, siger han.

I en pressemeddelelse udsendt torsdag formiddag jubler Johnny Haugaard over, at hans udstilling igen kan åbne.

- Jeg er lykkelig og taknemmelig. Nu kan vi endelig komme i gang med det, vi allerhelst vil. Give vores gæster en kæmpeoplevelse. Nu lægger vi alt det her bag og glæder os helt vanvittigt til at åbne op igen fra kl. 12.00 Skærtorsdag, siger Johnny Haugaard.

Han bakkes op af Turistchef Mai Manaa, Thy Turistforening, der sammen med Destination Nordvestkysten og handels- og erhvervslivet i Hurup, sammen har kæmpet for at få arrangementet til at løbe af stablen.

- Det er det største påskeæg, vi nogensinde har givet thyboerne og vores mange tusinde gæster. Derfor er det selvfølgelig også med en kæmpestor glæde, at vi nu - igen - kan slå dørene op for Danmarks Vildeste Forårsudstilling 2022 i Hurup. Det har svært ved at udtrykke, hvor stor en glæde alle omkring projektet, føler lige nu. Det har været meget, meget intenst de seneste døgn, lyder det fra Turistchef Mai Manaa.

Hun håber, at man kan nå at indhente de manglende gæster de aflyste dage.

- Vi føler en helt enorm lokal og regional opbakning, så jeg håber, at vi bliver løbet over ende af gæster frem til, at udstillingen lukker 24. april. Vi er i alt fald klar til at tage imod, siger Mai Manaa.