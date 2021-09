Kunstnere fra Mors i isens og myternes land

HELTBORG:De tre kunstnere er alle fra Mors. Men de har hentet deres motiver på en noget større ø i rigsfællesskabet.

”Isen og myternes land” er titlen på den udstilling med Kirsten Klein, Steen Folmer og Jørn Bork, som lørdag åbner på Heltborg Museum.

Sidstnævnte har boet i Grønland i 26 år, med ansættelse ved det grønlandske skolevæsen i bl. a. i bygden Attu. Sideløbende arbejdede han med sin kunst og drev fangst og fiskeri. Inuitternes myter og sagn har været en stor inspirationskilde for Jørn Bork - også efter at han flyttede tilbage til Danmark, hvor han siden 2003 har boet uden for Ø. Jølby på Mors.

Granitfigur af Jørn Bork med titlen ”Tupilaasaq” - ”tupilaq-lignende”. Privatfoto

På udstillingen i Heltborg viser han malerier og skulpturer - bl. a. en granitfigur, inspireret af grønlændernes tupilaqer, der dog traditionelt blev fremstillet af kropsdele fra sæler, fugle - og endog et barnelig.

Steen Folmer og Kirsten Klein udstiller på Heltborg Museum sammen med Jørn Bork. Privatfoto

For de to andre bidragydere til udstillingen var Grønland en drøm, der gik i opfyldelse med et månedlangt ophold Saqqaq, bygd ved Diskobugten, i 2012, hvor Kirsten Klein fotograferede og hendes mand Steen Folmer malede akvareller.

Akvarel af Steen Folmer.

- Det var især isen, der betog både Steen og mig. Netop på det sted kommer der nogle store isbjerge sejlende fra den bræ, som munder ud i nærheden, fortæller Kirsten Klein.

Parret havde valgt august-september til deres ophold, fordi det gav mulighed for at opleve både den arktiske højsommer og den begyndende vinter - med storme, kulde og sne på fjeldene.

Udstillingen på Heltborg Kunstmuseum er arrangeret af Sydthy Kunstforening.