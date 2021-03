Kunstnere på Hannæs har dannet Kunstriget

HANNÆS:- Det er sjovt at have fået nogle legekammerater. Vi er forskellige, og vi laver forskellige ting. Men vi kan inspirere hinanden.

Det fortæller Pernille Bjarnhof Storm fra Vesløs, et af otte medlemmer af en sammenslutning af lokale kunstnere på Hannæs - der tillige er et fællesskab for de gallerier, som fire af de otte kunstnere driver.

Faktisk blev fællesskabet dannet allerede for et år siden, hvor de også fandt på det royalt klingende navn: Kunstriget. Men ellers skete der på grund af coronaen ikke så meget i 2020.

Nu har kunstnerne planlagt åbning skærtorsdag, 1. april - naturligvis med overholdelse af alle restriktioner. Og til lejligheden er der fremstillet eksemplarer af et tredimensionelt logo, også med en vist kongeligt tilsnit. Det er firkantede træsøjler med sort og gylden bemaling og en kronelignede udskæring i toppen. Søjlerne kommer op at stå foran de fire udstillingssteder i Vesløs, Frøstrup, Vesten Bjerget og på Kæret.

De firkantede, sort-gyldne logosøjler under fremstilling. Foto: Carsten Krog Pedersen

- Det passer fint med de firkantede søjler, for hvis man kigger på kortet, ligger de fire gallerier i en firkant, fortæller Pernille Bjarnhof Storm, der har Ikoneriet i Vesløs.

Her udstiller hun selv og to andre medlemmer af Kunstriget: Henrik Kramer Westergaard og Karen Sennefelder.

Henrik Kramer Westergaar har selv sin ”Art Farm” ved Bjerget, hvor han udstiller sammen med Frodo Mikkelsen. I Galleri Billedsprog i Frøstrup udstiller Carsten Krog Pedersen egne fotos og fotos af Rikke Kirk og Ken Benning.

Endelig udstiller Natalia Dalgova egne værker i sit galleri, Bird Heaven på Kærup Holme.