Kutter bjærget efter forlis ud for Hirtshals

SKAGERRAK:Kutteren RI 372 ”Aggersøe” er nu blevet bjærget fra den position 30 sømil fra Hirtshals, hvor den gik ned natten til 18. juli.

Bjærgningen gik over al forventning, fortæller Jens Alfastsen, direktør i J.A. Rederiet fra Nyborg.

- Tingene går nemmere, når det er fint vejr, og vi ramte det rigtige tidspunkt torsdag morgen, fortæller Jens Alfastsen, der - om bord på kranfartøjet ”Susanne A” - selv stod i spidsen for bjærgningen.

Med den godt 27 meter lange kutter hængene i kranen, er ”Susanne A” nu på vej til Frederikshavn. Her skal den forliste ståltrawler hugges op, når den først er blevet tømt for sin last af industrifisk.

En forskubning af lasten formodes at være årsagen til, at kutteren fik slagside og til sidst lagde sig helt om på siden.

RI372 "Aggersøe" Den 27,5 meter lange ståltrawler RI 372 ”Aggersøe” var bygget i 1959. Skibet på 163 bruttotons kunne laste 149 tons industrifisk. Kutteren var indregistreret i Hvide Sande, men reelt hjemmehørende i Hanstholm. VIS MERE

De fire besætningsmedlemmer blev reddet af en helikopter fra Søværnet og slap efter det oplyste uskadte fra forliset.

Også redningsfartøjet ”Margrethe Gaardboe” fra Hirtshals var i aktion, men nåede først frem til den forliste kutter, da de fire fiskere var blevet reddet.

Stod lodret i vandet

Til gengæld blev redningsbåden liggende ved vraget og blev siden afløst af andre fartøjer for at advare søfarende på den trafikerede position.

Det forliste skib stod nemlig nærmest lodret i vandet, med den ene ende stikkende op - indtil det i søndags gik til bunds.

RI 372 ”Aggersøe” var hjemmehørende i Hvide Sande, men sejlede ud fra Hanstholm. Skibet var ejet af Silas Ruby Jensen fra Agger.