Kutter påsejlede jolle

VORUPØR: En 23-årig mand blev tirsdag eftermiddag fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital efter at være påsejlet af 20-tons fiskekutter. Manden pådrog sig en flænge i hovedet og besvimede, da han kom på land. Det oplyser Midt - og Vestjyllands Politi. Den 23-årige, der ser ud til at slippe med en hjernerystelse, var sammen med sin far på vandet for at tage garn op, da påsejlingen skete klokken 16.50.

Ifølge politiets oplysninger udløste redningsflåden i jollen ikke sig selv, hvorfor far og søn blev liggende i vandet i 10 minutter.

Kutteren, der er fra Thorsminde, sejlede formentlig på autopilot, vurderer politiet.

Fiskekutterens ejere kan se frem til et efterspil. Søfartsstyrelsen skal nu se nærmere på sagen.