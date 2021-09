KV21: Kom ind i kampen, Thy og Mors!

THY-MORS:Kære Thy og Mors. Nu er det tid til at komme ind i kampen. Altså valgkampen.

Din stemme tæller, når der over hele landet og altså også i Thisted og Morsø kommuner er kommunalvalg 16. november. Til kommunalvalget har du mulighed for at præge det, der skal ske i dit lokalområde de næste fire år. Nok løber politikerne på Christiansborg med meget af opmærksomheden i hverdagen, men mange af de vigtige beslutninger bliver taget af vores lokalpolitikere. Derfor er kommunalvalget dit vigtigste valg. Hvis du kun skal sætte ét kryds, er krydset til kommunalvalget det mest betydningsfulde. Her har din stemme større vægt – og i kommunerne træffes de beslutninger, der har størst betydning for din hverdag

Derfor kommer vi selvfølgelig også til at dække valgkampen tæt. Men vi vil også sørge for at forholde os selv og politikerne til de emner, borgerne synes er de vigtigste. Derfor kommer vi blandt andet til at afholde et vælgermøde med borgerne i centrum. Her skal politikerne lytte på vælgerne og svare på deres spørgsmål.

Men hvad er så de vigtigste emner til valget i Thisted og Morsø kommuner:

Er det landbrugsdrift versus naturbeskyttelse, der skal fylde billedet på Mors, hvor jorden i høj grad er opdyrket? Eller skal valget alene handle om det sunde eller usunde i, at Venstre i den forgangne periode har haft absolut flertal i kommunalbestyrelsen?

Skal man i Thy diskutere energiplaner og store vindmøller og solcelleparker, eller handler valget mere om den fortsatte branding af Nationalparken og Cold Hawaii?

Det er bare et lille udpluk af de emner, der måske kommer fokus på. Men har du idéer til andre emner, vi bør bringe på banen? Så send en mail til thy-mors@dnmh.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig. For din stemme tæller.