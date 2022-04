Kvinde blitzet i fartkontrol: Næste morgen troppede politiet op for at konfiskere bilen

HANSTHOLM:En kvindelig bilist blev torsdag morgen blitzet i en automatisk fartkontrol på Tøvlingvej syd for Snedsted. Bilens fart blev målt til 107 km/t, og da det skete på et sted, hvor man kun må køre 50 km/t, kommer det ind under reglerne for vanvidsbilisme, idet hun kørte mere end 100 procent for stærkt og også mere end 100 km/t.

Det betyder, at politiet kan konfiskere køretøjet, og det var netop det, der var politiets ærinde, da de fredag morgen troppede op på kvindens adresse i Hanstholm.

- Ejeren af bilen var ikke hjemme, men den kvindelige fører af bilen erkendte, at hun havde kørt på stedet. Vi kan ikke indbringe den for retten, før ejeren er hjemme, men der er nok ingen tvivl om, at bilen, en Audi, bliver konfiskeret efter de regler der, siger Søren Ribens fra Lokalpolitiet i Thisted og tilføjer:

- Det kunne man godt forestille sig, at han bliver træt af, når han kommer hjem og hører om det.