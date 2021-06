Kvinde fik dæk skåret op: Gerningsmand flygtede i sort bil

THISTED:Der var lagt op til en hyggelig aften, da en 50-årig kvinde onsdag parkerede sin bil på parkeringspladsen ved Søbadet.

Her skulle hun mødes med sine veninder, og de tog ophold bare 150 meter fra den parkerede bil.

Hyggen skulle dog vise sig at vare kort. Et stykke tid efter blev kvinden opmærksom på en lyd af luft, der siver, og omtrent samtidig gik en bilalarm i gang. Kvinden gik hen for at undersøge sagen, da hun bemærkede en sort varebil køre hurtigt fra stedet.

Ved nærmere eftersyn kunne kvinden konstatere, at der var skåret en 3 cm. lang flænge i bilens venstre fordæk. Der foreligger ikke nærmere signalement af gerningsmanden, men har man set mistænkelig aktivitet i området, kan politiet kontaktes på tlf. 114.