Kvinde gik igennem gulv i forfaldent hus

HELTBORG:En 69-årig kvinde fik fredag eftermiddag en forskrækkelse ud over det sædvanlige, da hun gik igennem et gulv i et forladt og forfaldent hus på Bjerregårdsvej i Sydthy.

Sammen med to bekendte, der kender og har adgang til huset, var kvinden trådt indenfor hovedøren, men de to bekendte nåede ikke at advare hende mod husets alvorlige forfald, før hun var gået længere ind i huset - hvor hun gik igennem gulvbrædderne i stueetagen og sad uhjælpeligt fast i etageadskillelsen ned mod husets kælder.

Kvinden pådrog sig brud på det ene ben ved uheldet. I første omgang blev der tilkaldt en ambulance til adressen, men ambulancefolkene kunne ikke få kvinden fri, hvorefter Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt.

Brandfolk herfra fik lirket kvinden fri og båret hende ud til den ventende ambulance, som kørte hende på sygehuset i Thisted, hvor hun bliver tilset for sine skader.

- Gulvet var gammelt og råddent, konstaterer indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

Allan Friis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter anmeldelsen af episoden i Sydthy.