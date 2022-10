Kvinde kvæstet ved færdselsuheld i kryds

HURUP:En 46-årig kvinde blev kørt til sygehuset i Aalborg efter et færdselsuheld onsdag formiddag i Hurup i Thy, hvor en bilist overså sin vigepligt.

Uheldet skete omkring klokken 09.40 i krydset Søndergade og Nygade/Sønder Allé. Her kørte en 20-årig mandlig bilist ud i krydset fra Nygade og kolliderede den anden bil, der kørte ad Søndergade.

Denne bil, ført af en 49-årig mand og med den 46-årige kvinde som passager, kom så meget ud af kurs, at den endte i et hus på hjørnet af Nygade og Søndergade, oplyser Frits Kortegaard fra lokalpolitiet i Thisted.

Ifølge politiet er ingen af de involverede kommet livsfarligt til skade, men kvinden kom på sygehuset i Aalborg med mistanke om et brud, mens både den 49-årige og den 20-årige blev kørt til undersøgelse på sygehuset i Thisted. Han er bosiddende i Aalborg Kommune, mens de to andre involverede begge er fra Thy.

Den 20-årige har forklaret til politiet, at han var blændet af den lave sol og derfor overså vigepligten.

Han var imidlertid ikke ene om at blive sigtet for vigepligtforsømmelse i forbindelse med uheldet. Mens politiet og Falck arbejdede på stedet, kørte en 26-årig bilist ud i krydset, ifølge politiet uden hverken at overholde vigepligten eller at tage hensyn til, at der var blå blink på stedet.

Manden, der er fra Viborg kommune, står dermed til et klip i kørekortet, fortæller Frits Kortegaard.

Skadeservice blev rekvireret for at tage sig af skader på det hus, som blev ramt af den ene bil. Men der foreligger ikke noget om, hvor alvorligt huset er kommet til skade.