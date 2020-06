Kvinde løb fra sportsbutik i stjålet trøje

HURUP:Et dramatisk butikstyveri udspandt sig lørdag i sportsforretningen Sportigan på Bredgade i Hurup.

- En kvinde havde taget tre stykker tøj med ind i et prøverum. Derefter forlod hun butikken. Ekspedienten konstaterede, at der manglede en trøje og satte efter kvinden. Hun kunne se, at kunden havde taget trøjen på. Det lykkedes tyven at køre fra stedet i en sølvgrå Skoda Skala. Ekspedienten tog nummeret, men det blev desværre fejlafllæst, siger kriminalassistent Karl Tange, lokalpolitiet i Thisted.

Politiet forsøger at finde frem til bilen.

- Efter hvad vi har fået oplyst, skulle der være blevet taget et billede af den, så den skulle være til at finde, siger Karl Tange.