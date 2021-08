Kvinde prajede taxa til tyvetogt: Blev kørt direkte på politistationen

THISTED:I weekenden fik en 48-årig kvinde fra Hals en lys ide.

Fra Ås prajede hun sig en taxa og bad om at blive kørt til Shell på Kystvejen i Thisted. Her gik hun ind i butikken og stjal to flasker vodka og nogle energidrik.

Tilbage i taxaen opdagede chaufføren hendes forehavende, og det gik samtidig op for ham, at kvinden ikke havde penge til at betale for sin køretur.

Derfor tog han en hurtig beslutning og satte kurs mod politistationen, hvor han overlod kvinden i politiets varetægt.

Kvinden er nu sigtet for butikstyveri samt for bedrageri, fordi hun ikke havde penge til at betale taxaen.