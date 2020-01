Kvinde sigtet for at dumpe affald i skov

THY:En 24-årig kvinde fra Thisted Kommune er sigtet efter naturbeskyttelsesloven for at have smidt en stor dynge affald i Tvorup Plantage.

Affaldet blev dumplet mellem 13. og 14. januar.

I dyngerne af dåser, glas og papir lå en rudekuvert med kvindens navn og adresse.

- Vi har snakket med hende og hørt, om hun kendte noget til det, og det gjorde hun. Hun kan forvente en bøde, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.