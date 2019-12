Kvinde smed sten efter politiet

KOLDBY:Medarbejdere fra Fødevarestyrelsen fik bestemt ikke en varm velkomst, da de onsdag morgen besøgte en landejendom på Tøttrupvej mellem Skyum og Koldby i Thy for at se til stedets heste. En kvindelig beboer på ejendommen var så utilfreds over besøget, at de udsendte fra Fødevarestyrelsen følte sig nødsaget til at tilkalde politiet.

Det blev den 49-årige kvinde så vred over, at hun smed sten efter politifolkene, da de ankom, oplyser politiet i Thisted. Det førte til, at kvinden en kort tid var anholdt og nu kan imødese en sigtelse for vold mod personer i offentlig tjeneste.