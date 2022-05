Kvinder fik nok af gamle mænd: Nu skal det handle om kvindekamp

SJØRRING:Kulturforeningen Sjørring Sø er i fuld gang med at øve på et nyt skuespil med titlen ”Kvindekamp, kærlighed og kønsroller”. Egnsspillet opføres på Sjørring Fælled i dagene 16.-19. juni.

- Vi har jo tidligere spillet to stykker om Kaptajn Jagd, der udtørrede Sjørring og Sperring søer, og vi har spillet farcer og andre lokalhistoriske stykker. Senest spillede vi for tre år siden på Egebaksande. Da det var slut, kom en række kvindelige skuespillere til bestyrelsen med beskeden: Nu har vi spillet om gamle betydelige mænd! Næste gang vil vi spille noget, der handler om kvinder og kvinders rettigheder.

Det fortæller Thomas Munk, Thisted, som er formand for Kulturforeningen Sjørring Sø. Han fortsætter:

- Netop Sjørring er faktisk i fokus. Da kvinderne i 1915 havde fået stemmeret til Folketinget og Landstinget, plantede man en såkaldt kvindeeg på Sjørringvold. Og senere er der rejst en mindesten for, at det efter 1948 også lykkedes kvinderne at få ret til at blive præster i folkekirken.

Derudfra har tidligere museumspædagog Svend Sørensen, Skovsted, skrevet sit skuespil, der bygger på lokalhistoriske forudsætninger for såvel valgretten som de efterfølgende mange års kamp for at opnå ligestilling på alle øvrige samfundsområder.

Forestillingen instrueres af sceneinstruktør Jacob B. Jessen, Lønnerup.

Stykket skulle egentlig have været opført allerede i 2021, men blev udsat på grund af coronarestriktioner, der lagde hindringer i vejen for øveplanen.

Som optakt til egnsspillet inviterer Kulturforeningen Sjørring Sø i samarbejde med Foreningen Norden Thisted, Museum Thy, Biblioteket i Thy og KulturRummet til tre foredrag i Sjørring Sognehus på onsdagsaftenerne 11., 18. og 25. maj. De har fået overskriften ”Jamen, skal kvinder da have stemmeret?”

I de to første foredrag fortæller Villy Dall, ansat på Museum Thy og næstformand i Kulturforeningen Sjørring Sø, om indførelse af kvindelig valg- og stemmeret samt de øvrige skridt til formel ligestilling af mænd og kvinder i offentlige forhold. Første foredrag når frem til skilleåret 1920, mens andet foredrag fortsætter fra 1920 til i dag.

Ved det tredje foredrag fortæller skuespiller og uddannelsesleder Dora Leegaard, Sønderhå, om kvindeliv gennem tiderne og flere generationer af kvinder i hendes egen familie, men hun går skridtet videre og sætter fortællingen i forhold til historiebevidsthed.