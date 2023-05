Kvinder blev overfuset i gågaden: Hårtotter blev revet ud

THISTED:Med blot 20 minutters mellemrum blev to kvinder i Thisted ofre for både verbal og fysisk vold, da de lørdag formiddag gik rundt i gågaden.

Først blev den ene kvinde råbt af og hevet i håret. Derefter blev den anden kvinde spyttet på - sandsynligvis af den samme tredje kvinde.

- Det er to efterfølgende voldssager, hvor man mistænker, at det måske er samme gerningskvinde, som umotiveret henvender sig til nogen på gaden, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Kaasgaard.

Det var ved 11-tiden, at den første kvinde helt umotiveret blev overfuset af en anden kvinde, som kaldte hende en stikker og hev hende i håret med begge hænder, så hårtotter røg ud. Det skete på Torvegade.

20 minutter senere var den gal igen. En ung kvinde på 15 år blev umotiveret spyttet i ansigtet og kaldt for pædofil af en anden kvinde, da hun gik på Storetorv - altså blot meter fra det andet gerningssted. Det var den forurettedes mor, der ringede til politiet og anmeldte episoden.

- Der skal vi lige ud og afhøre forurettede nærmere og se, om de to kvinder eventuelt har samme gerningskvinde, siger Jens Kaasgaard.

Politiet har endnu ikke fået fat i gerningskvinden, men de har grund til at tro, at det er den samme kvinde, der står bag begge voldssager.

- Der er et vidne, en ansat i en butik, der siger, at der har været en lignende hændelse med samme gerningskvinde for lidt over en en måned siden, så vi kan jo se i vores systemer, hvem det eventuelt har været, siger vagtchefen.