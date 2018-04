LA: Nej tak til gangarealerne i butikscenter

THISTED: - Siger vi "ja" her, hvornår skal vi så sige "nej", når andre indehavere af centerarealer henvender sig med et ønske om at få kommunal hjælp til driften.

Det siger Casper Søe-Larsen (LA), som ikke ser det som en kommunal opgave at vedligeholde gangarealer og bygninger i et shoppingcenter.

Med tilkendegivelsen sender han det første politiske signal i en sag, som udvalget for klima, miljø og teknik behandler på mandag.

Sagen drejer sig om kommunens muligheder for at komme ud af en konflikt med kommunalfuldmagten ved at overtage gangarealer i Hanstholm Centret og gøre dem til kommunale veje.

Sagen er startet med, at Ankestyrelsen har meddelt, at kommunen er i strid med kommunalfuldmagten ved at afholde udgifter til drift, renovering og vedligeholdelse af Hanstholm Centret, fordi det ses som støtte til private erhvervsdrivende.

- Ankestyrelsen har sagt, at det ikke går. Det helt enkle var at bruge det som anledning til at trække følehornene, siger Casper Søe-Larsen, som mener, at sagen kan bunde i to forhold.

Dels et ønske om at råde bod på fortidige handlinger - her i form af uklare aftaler mellem centret og den gamle Hanstholm Kommune, dels en modvilje mod at træffe en beslutning med økonomisk afledte effekter for erhvervsdrivende i centret.

- Ingen af argumenterne holder. Jeg har stor respekt for de forretningsdrivende i centret, men har svært ved at se, hvorfor kommunen med åbne øjne skal gå ind og påtage sig en driftsomkostning her. De, der mener, at kommunen skal drifte gangarealer og måske også et tag, vil i den grad bekende sognerådspolitisk kulør, siger Casper Søe-Larsen.