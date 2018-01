LA-formand trækker sig

THY/MORS: Bægeret er fuldt for Liberal Alliances Leo Skydt Jørgensen. Derfor går han som lokalformand for LA Thy/Mors og forlader partiet på grund af manglende tillid til folketingsgruppen.

Det skriver han på Facebook efter et bestyrelsesmøde i LA Thy/Mors.

- I henhold til mine tidligere udmeldinger omkring den manglende tillid jeg har til folketingsgruppen i LA, har jeg valgt at trække mig som formand for vores lokalforening, og mit medlemskort vil ikke blive fornyet, skriver han.

Leo Skydt Jørgensen vil være partiløs indtil videre.

Beskeden kommer, før LA’s hovedbestyrelse fredag eftermiddag ved et møde i Nyborg drøfter, om partiet skal fortsætte i trekløverregeringen. Torsdag forsvarede partileder Anders Samuelsen samarbejdet, men undskyldte forløbet.

- Det har været en fornøjelse at arbejde i lokalforeningen, og vi opnåede som den eneste lokalforening i Region Nord valg til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, skriver Leo Skydt Jørgensen.

Han takker lokalbestyrelsen for en "sober og liberal valgkamp".

- Tillid er en svær ting at opbygge, men let at nedbryde. Derfor er Liberal Alliance bedst tjent med at fortsætte uden mig på medlemslisten, skriver Leo Skydt Jørgensen.

