Ladywalk i Agger er stadig næststørst

AGGER:2588 kvinder har tilmeldt sig til 2022-udgaven af Ladywalk, som mandag aften afvikles i Agger. Og med eftertilmeldinger kan deltagertallet meget vel nå over 3000.

Det er dog i alle tilfælde under halvt så mange, som i 2019 stillede til start for at gå 7 eller 12 kilometer omkring Agger. Siden har Ladywalk været coronaramt, men blev dog gennemført sidste år i en reduceret udgave og fordelt over to dage.

Også på landsplan synes Ladywalk at være præget af eftervirkninger af coronaen. I hvert fald holder Agger den fornemme placering som det næststørste af de 14 Ladywalks, som afvikles på samme tid. Kun København er større med omkring 700 flere tilmeldte, oplyser Lone Mark, der som sædvanlig står for arrangementet i Agger.

- Der kan være mange årsager til, at der ikke kommer så mange. Vi har heller ikke ofret så meget på markedsføring, siger hun.

Iversen Band og Martin Kanstrup varmer op til begivenheden i år, hvor overskuddet som sædvanlig går til Hjerteforeningen og en anden patientforening for en kvindesygdom. I år er det Endometrioseforeningen.