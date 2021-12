Læge bliver formand for sundhedsudvalg: - Det bliver en mulighed for indflydelse

THY-MORS:Lina Hundebøll Jespersen (V), Klitmøller, skifter i de kommende fire år pladsen i regionens forretningsudvalg ud med posten som formand for regionsrådets sundhedsudvalg, der først og fremmest har sygehusvæsenet som område.

Det ligger fast, efter at det nyvalgte regionsråd forleden konstituerede sig for perioden 2022-25.

Lina Hundebøll Jespersen er læge og i gang med en speciallægeuddannelse i almen medicin med henblik på at blive praktiserende læge. Hun ser frem til at kunne bidrage med sin faglighed og erfaring fra sygehusvæsenet som formand for det politiske udvalg.

- Det bliver en spændende udfordring og også en mulighed for at få noget indflydelse, siger hun.

Hun er med på, at det også bliver en svær og krævende opgave, i og med at sygehusene er meget pressede lige nu.

- Det kan være lidt nemmere nogle gange at putte sig i et forretningsudvalg. Her kommer jeg i front, konkluderer hun.

Lina Hundebøll Jespersen lægger dog ud med at gå på barsel og overlade formandsposten til en kollega. Hun har termin 30. december.

- Jeg regner dog med at kunne være lidt med på sidelinjen og sidde og læse nogle dagsordener, siger hun.

Nyvalgte Kim Frost (K), Nykøbing, får også plads i sundhedsudvalget, og desuden kommer han til at sidde i psykiatri- og socialudvalget og i et nyt, midlertidigt udvalg for borgerinddragelse og demokrati.

Lauge Larsen (S) bliver formand for udvalg for klima, miljø og bæredygtig udvikling. Arkivfoto: Claus Søndberg

Grus og sten

Også Lauge Larsen (S), Nykøbing, skifter sin nuværende post i forretningsudvalget ud med en formandspost i den kommende periode. Han bliver nemlig formand for udvalg for klima, miljø og bæredygtig udvikling.

- Jeg er vældig tilfreds, fastslår han og fortsætter:

- Jeg har jo siddet i udvalget i den seneste periode, og jeg er tidligere geografilærer, så jeg synes jo det er spændende. Man har lidt ironisk kaldt det ”grus- og sten-udvalget”, men nu er hele klima- og bæredygtighedsområdet også kommet med, så der vil i de kommende år være meget at tage fat på.

Tage Leegaard (K), Sønderhå, skal også sidde i det udvalg. Han får desuden en plads i udvalg for regional udvikling, digitalisering og innovation samt i byggeudvalget for Regionshospital Nordjylland.

På det konstituerende møde i regionsrådet blev Mads Duedahl (V) valgt som formand for regionsrådet, mens Pia Buus Pinstrup (K) blev valgt som 1. næstformand og Mogens Nørgaard (S) valgt som 2. næstformand.

Som udvalgsformænd kan Lina Hundebøll Jespersen og Lauge Larsen ikke samtidig sidde i forretningsudvalget. Her repræsenteres Thy og Mors i næste periode af Peter Therkildsen, (V), Erslev, og Hanne Korsgaard (S), Thisted.

Peter Therkildsen bliver desuden næstformand i udvalg for arbejdsmiljø, uddannelse og rekruttering. Her får han selskab af blandt andre Peter Larsen (V), Thisted.