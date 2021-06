Lægehus skifter ejer 1. juli

THISTED:1. juli skifter udbudsklinikken i Thisted, der har været drevet af Nordic Medicare, ejer. Klinikken er købt af de almen praktiserende læger Klaus Kjær og Antonio Tivalotti.

Patienter, der er tilknyttet den nuværende udbudsklinik i Thisted, kan fortsætte i deres nuværende lægehus.

Klinikken blev solgt af Region Nordjylland i forbindelse med et større udbud, hvor ikke kun prisen, men også kvalitetsparametre som kontinuitet, samarbejde og tilgængelighed var afgørende for, hvem der fik lov at købe klinikkerne. I den forbindelse købte Klaus Kjær og Antonio Tivalotti også den tidligere regionsklinik i Øster Jølby.

Det vil være Klaus Kjær, som får det overordnede ansvar for lægehuset i Thisted. Lægehuset vil blive drevet i et samarbejde med Alles Lægehus, som vil hjælpe med den daglige drift i forhold til blandt andet it, HR og indkøb.

Klaus Kjær og Linda Matzen, der er administrerende direktør i Alles Lægehus, udtaler i en fælles pressemeddelelse:

- Der arbejdes målrettet for, at patienterne skal opleve overgangen så positivt som muligt, hvorfor det er glædeligt, at det nuværende personale, som allerede har en god relation til patienterne og kendskab til området, fortsætter. Det vil sige, at patienterne kan se frem til at møde de samme sygeplejersker, når de fra 1. juli får tid til konsultation i lægehuset.

Klaus Kjær vil selv fungere som læge i lægehuset, men også den nuværende læge Vibeke Halasi fortsætter med at tilse patienterne. Desuden vil der blive ansat yderligere to læger, så patiententer vil opleve, at det bliver væsentlig nemmere at få adgang til en læge i lægehuset.

I ugerne 27, 28 og 29 vil Klaus Kjær være i lægehuset hver dag.

Nordic Medicare har drevet udbudsklinikken i Thisted siden 2015, men fra 1. juli bliver det en almen praksis. Arkivfoto: Bo Lehm

Linda Matzen siger i øvrigt:

- Vi ved, at kontinuitet hos såvel sygeplejersker og læger giver tryghed hos patienterne, og derfor vil vi tilstræbe, at særligt patienter med kroniske lidelser vil blive tilset af samme sygeplejerske og læge. Akutte henvendelser vil altid blive tilset samme dag og øvrige henvendelser vil opleve højest en ventetid på fem hverdage.

Ud over lægehusene i Thisted og Øster Jølby driver lægerne Klaus Kjær og Antonio Tivalotti også lægehuset i Hundborg.

- Vores mål er at sikre en stærk lægedækning med god synergi i Thy-Mors området, udtaler Klaus Kjær og fortsætter:

- Almen praksis er udfordret af mangel på læger, der ønsker at være bundet til en praksis i traditionel form, hvor ejerlægen ikke blot er læge, men også står for virksomhedsledelse, personaleansvar, pedelansvar med videre. Jeg tror på, at vi ved at drive lægehuset med en nytænkt og moderne driftsmodel kan være med til at skabe en bæredygtig struktur for et fremtidssikret lægehus. I samarbejde med vores øvrige lægehuse, kan vi skabe et godt fagligt og kollegialt netværk på tværs, der kan komme vores patienter, og ikke mindst læger og klinikpersonale, til gode. Vores målsætning er, at vi ved at sikre et lægehus, der er veldrevet, har fokus på lægefaglig kvalitet og har høj medarbejder- og patienttilfredshed, kan tiltrække unge læger, både som ansatte, men potentielt også som ejere i fremtiden.