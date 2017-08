Lægeklinik overrasket over voldsanmeldelse

THISTED: Efter flere henvendelser til ledelsen af Nordic Medicare før weekenden har administrerende direktør Christian Riewerts Eriksen nu sendt en mail til NORDJYSKE med en kommentar til den anmeldelse til politiet om vold, som ægteparret Ashimi har indgivet til Thisted Politi.

De fortalte om deres oplevelser i NORDJYSKE, og siden har andre medier også fortalt om episoden.

- Jeg kan bekræfte, at der på lægeklinikken har været en hændelse, hvor to læger og en sygeplejerske har været involveret. Vores personale fandt det nødvendigt at tilkalde politiet. Vi er efterfølgende - noget overrasket - blevet orienteret om i pressen, at ægteparret har indgivet en politianmeldelse imod to speciallæger, skriver direktøren i e-mailen.

Han fortæller videre, at personalet er dybt berørt, men at han og ledelsen i firmaet har fuld tillid til de ansatte, og så har han ikke yderligere at tilføje.

Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE har Thisted Politi bekræftet, at der er indgivet en anmeldelse, men vil ikke gå nærmere i detaljer, da sagen stadig er under efterforskning.

Det var 18. august, at ægteparret Ashimi opsøgte lægeklinikken. Der opstod nogle misforståelser og parret blev bedt om at komme en anden dag. Det nægtede de, og ifølge deres eget udsagn fik de slag og spark af lægerne.