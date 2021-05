Læger fra Nors til Hanstholm: Ny klinik åbner på tirsdag

HANSTHOLM:Flyttefolkene er i fuld gang, og det sidste inventar er fortsat lidt forsinket på grund af corona - men fra på tirsdag kan Lægerne i Nors slå dørene op i det nye sundhedshus i Hanstholm.

De berørte borgere har formentlig fået eller modtager snarest et nyt gult sundhedskort, hvor navnet ”Lægerne i Nors” er skiftet ud til fordel for ”Lægerne i Hanstholm” - og adressen er ændret fra Bykernen 5 til Bytorvet 16.

- Der er mange praktiske ting, der skal på plads de kommende dage. Vi har it-folk ude for at installere computere torsdag, og på mandag kommer de for at installere vores telefoner. Så der er flere praktiske ting, der gør, at vi også er nødt til at have lukket et par hverdage, siger Maria Kjærgaard Brolev.

Sammen med sine to kompagnoner, lægerne Morten Sig Ager Jensen og Egle Kongsøre, kan Maria Kjærgaard Brolev se frem til at få mere end dobbelt så meget plads i de nye lokaler, hvor klinikken lejer sig ind.

Det gamle lægehus i Nors er til gengæld sat til salg og har været på markedet siden nytår.

- Så må vi se, hvor lang tid det tager at så afsat, siger Maria Kjærgaard Brolev.

Den gamle bygning har givet visse logistiske udfordringer for klinikkens tre læger, tre sygeplejersker, to sekretærer og laborant.

- Vi glæder os til at rykke ind i noget, der er lysere og nyere, og hvor vi har mere plads, siger Maria Kjærgaard Brolev.

Det er håbet, at antallet af uddannelsespladser i klinikken kan stige fra en til tre, når rammerne tillader det.

Lige nu ser de tre læger blot frem til, at flytningen er overstået, for der har været nogle lange arbejdsdage over det seneste års tid.

- Det er en lang proces, hvor vi har været i dialog med mange forskellige instanser, og selvfølgelig med hinanden, men vi har den rigtige fornemmelse i maven. Vi glæder os til at komme på plads og begynde at have en hverdag igen, siger Maria Kjærgaard Brolev.

Som følge af flytningen holder klinikken lukket mellem 29. april og 3. maj, hvor patienter i stedet henvises til læge Michael Grønning Mikkelsen og lægerne i Dokken.