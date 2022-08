Læger i nyt partnerskab: - Vi glæder os helt vildt

THISTED:To enkeltmandspraksisser i Thisted bliver til én klinik, når læge Morten Falshøj Pedersen pr. 1. september overtager Mikael Grønning Mikkelsens lægeklinik i Storegade og samtidig indgår partnerskab med læge Søren Kæseler Andersen, der har klinik i Dokken.

De to læger vil fremover drive fælles klinik under navnet "Lægerne Bølgen". Adressen bliver lokaler i Dokken.

Morten Falshøj Pedersen arbejder allerede i Søren Kæselers klinik, idet han i det seneste halve år har været ansat som uddannelseslæge. Den 38-årige læge, der bor i Nykøbing, er formelt færdiguddannet speciallæge 31. august.

I løbet af sin uddannelse til speciallæge i almen medicin har han også tidligere haft et halvt år hos Søren Kæseler, så de to kender hinanden godt.

For Søren Kæselers cirka 1900 patienter bliver der således ikke den store forandring 1. september, idet mange af dem allerede har mødt Morten Falshøj Pedersen. Men Mikael Grønning Mikkelsens cirka 1450 patienter skal lige vænne sig til både nye læger, nyt personale og en ny adresse.

- For dem, der har hyppigt behov for lægen, er der måske lidt sommerfugle i maven over, hvordan det bliver. Men vi vil tage godt imod dem, fastslår Søren Kæseler.

Søren Kæseler ser frem til at få en kollega at sparre med. Foto: Lars Pauli

Selv ser den 51-årige læge frem til partnerskabet.

- Jeg har en tiltro til, at vi kan sparre og blive gensidigt bedre, end vi kan som individer, siger han.

Fordelen ved at være to gælder ikke så meget det praktiske omkring afvikling af ferie og lignende, for der fungerer samarbejdet mellem lægerne i Dokken i forvejen fremragende.

- Sårbarheden er den daglige drift. Har man meget travlt, så har man meget travlt, alene. Sammen med sit personale naturligvis. Og har man noget, der er meget svært i forhold til en patient, så står man også med dét alene, siger Søren Kæseler.

En del af patienterne kender allerede Morten Falshøj Pedersen, idet han det seneste halve år har været ansat som uddannelseslæge hos Søren Kæseler. Foto: Lars Pauli

Morten Falshøj Pedersen på sin side har aldrig haft en plan om at være sololæge.

- Jeg synes, det er vigtigt at have nogle at sparre med. Men også i forhold til at stå som nyuddannet læge, hvor man pludselig også står med ansvaret for personale og det at drive en virksomhed, så er det rart ikke at være alene, siger han.

Ud over sit arbejde som praktiserende læge i Thisted har Søren Kæseler også en ansættelse på Aalborg Universitet, hvor han underviser lægestuderende.

- Den der uddannelsesprofil, hvor vi både underviser lægestuderende og færdiguddannede læger, det fylder meget i mit hjerte, understreger han.

Det er da også de to lægers plan fortsat at have uddannelseslæger tilknyttet klinikken. Gerne to ad gangen, når pladsen på et tidspunkt giver mulighed for det. Når den planlagte tilbygning til behandlerhuset står færdig, vil Søren Kæseler og Morten Falshøj Pedersen få flere lokaler at råde over.

Lige nu ser de bare forventningsfuldt frem til 1. september.

- Vi glæder os helt vildt, og vi vil gøre vores bedste for at tage imod både de nye og de gamle, fastslår de to læger samstemmende.