Lærke og Agnes går til vaflerne: Vil sende penge til sexarbejdere i Etiopien

THISTED:Varme vafler, 10 kroner. Det var dagens tilbud på gågaden i Thisted onsdag, hvor to gymnasieelever havde sat en bod op og brugte skoledagen på at tjene penge til at hjælpe andre unge.

Anledningen var Operation Dagsværk, hvor pengene i år skal bruges til at undervise sexarbejdere i Etiopien i deres rettigheder og seksuelle sundhed og give dem adgang til større sikkerhed i form af rådgivning, lægehjælp og et fællesskab. Desuden skal myndighederne oplyses bedre om sexarbejdernes vilkår, og hvad der skal til for at forbedre dem.

- Det handler om rettigheder og tryghed, så det går til et godt formål, sagde Agnes Lyndrup, der går i 1.z på Thisted Gymnasium.

Både hun og klassekammeraten Lærke Høje Andersen er med i gymnasiets OD-gruppe, som hjælper eleverne med at finde job på dagen. Ifølge Lærke Høje Andersen deltager over halvdelen af skolens elever i Operation Dagsværk.

De to piger havde sat deres vaffelbod op foran frisørsalonen Den Høje & Den Uhlig’, som venligt forsynede boden med strøm til vaffeljernene.

- Der er også to elever i arbejde inde ved min mor, fortalte Lærke Høje Andersen, og kort efter stak frisør Heidi Høje hovedet ud af døren med en munter bemærkning til datteren:

- De knokler lidt mere, dem vi har inde i butikken.

Eleverne skal aflønnes med 400 kroner for en dags arbejde. En del forretninger, private og også Limfjordsteatret har haft unge i arbejde på Operation Dagsværksdagen.