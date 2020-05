Læserbrev: Ny anvendelse af Landlyst Stadion?

STADION:Overskriften på en sag der 26/5 er på kommunalbestyrelsens dagsorden. Sagen kom frem i december 2019. Sagen opstod med afsæt i en hensigtserklæring fra budgetforliget, hvor man skulle undersøge ”muligheden” for hel eller delvis bebyggelse på det gamle stadion.

I december lykkedes det imidlertid et flertal i KB, at få sagen tilbagesendt til udvalget for at igangsætte en debatfase og dermed en borgerinddragelse, som det politiske flertal syntes var vitalt for processen, omkring fremtidig brug af området. Denne proces blev taget godt imod, og der er således indkommet en række høringssvar, hvor langt de fleste ønsker at området stadig får lov til at være et rekreativt område, som kan være en grøn oase i lokalområdet.

I det beslutningsoplæg, der nu foreligger til kommunalbestyrelsens behandling, er ca. 2/3 af området disponeret til bebyggelse – og resten med bl.a. løbebane osv. ser ud til at være tilbage til rekreativt formål.

Det forslag, der er skitseret i sagen, stemmer vi i den konservative byrådsgruppe ikke for, da vi er usikre på, hvor meget af arealet, der rent faktisk er tilbage til rekreativt område.

C foreslår derfor, at man forfølger ånden i høringssvarene og tager en dialog med lokalområdet, så man får udviklet området, så det understøtter de interesser, der er blandt borgere og foreninger i området.

Ender denne dialog med boliger i et eller andet omfang, så vil vi se positivt på det, men som sagen her er fremstillet, ser det ikke ud til. at man har inddraget borgerne i forslaget. Det giver jo ikke mening, når flertallet i kommunalbestyrelsen tilbage i december 2019 netop har prioriteret borgerindragelse som vital for processen.

Og apropos NORDJYSKEs jagt på Nordjyllands smukkeste fodboldstadion, ja så taler vi her om en seriøs kandidat med det gamle stadion ved Landlyst. Det er et meget flot område, og nu har vi muligheden for at disponere det til områdets bedste.