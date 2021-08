LAG Thy-Mors vil dele flere penge ud: Nu hjælper de folk med at skrive ansøgninger

THY-MORS:LAG Thy-Mors har iværksat et nyt tiltag hvor man kan få hjælp til at skrive en ansøgning til den nationale FLAG pulje. Det foregår i Nykøbing torsdag 19. august.

Den nationale FLAG-pulje er midler fra den danske stat, der yder tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder.

Projekterne eller aktiviteterne skal falde inden for følgende temaer: Etablering og udvikling af mikrovirksomheder og små virksomheder, erhvervssamarbejde, innovation eller fremme af en forskelligartet maritim økonomi.

- Udviklingsmidlerne fra styrelsen skal sikres at nå bredt ud. Det vil sige, at de, der har viljen og lysten til at lære at drive et projekt medfinansieret af statslige midler, skal have mulighed hertil. Og første skridt hertil er at få formuleret en god ansøgning, udtaler Annette Qvistgaard, forkvinde i LAG Thy-Mors, i en pressemeddelelse.

Den praktiske skrivecafé starter med et fælles oplæg, og derefter arbejdes individuelt.

- Det er klart at disse puljer, som den lokale aktionsgruppe LAG Thy-Mors indstiller til, er omkredset af mange regler. Det er vigtige regler at have kendskab til. Men det er også systemer og et tankesæt, som kan læres. Derfor glæder det mig, at vi bygger bro mellem regler og ildsjæle og iværksættere i Thy og på Mors med denne konkrete skrivecafé, udtaler forkvinden.

Hvis man vil deltage, skal man tilmelde sig på forhånd ved at sende en mail til NFLAG koordinator Lene Foged.

Ansøgningsfristen for den nationale FLAG pulje er 31. august klokken 12.