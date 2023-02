LAG viser sig frem på Langbjerggård

THY-MORS: Langbjerggård er et spændende sted fuld af muligheder. På torsdag 16. februar er der mulighed for at kombinere en gratis rundtur på stedet med et kig på den nye strategi for den lokale aktionsgruppe LAG & FLAG Thy-Mors. Aktionsgruppen holder generalforsamling denne aften, hvor du også kan få inspiration til hvordan din virksomheds eller din forenings idé kan få økonomisk støtte.

Langbjerggård i Thy er en aktiv lejrskole, og et sted der kan sætte fut i en fest eller et arrangement i virksomheden, skriver LAG i en pressemeddelelse. Det er også et sted, der har fået LAG støtte fra den gamle lokale aktionsgruppe LAG Thy-Mors til at gøre drømmene virkelige.

- Vi vil gerne give både gæster og bestyrelsesmedlemmer en god oplevelse til vores møder. Vi er glade for, at leder Flemming Søvndal Nielsen har sagt ja til at give en rundtur og fortælle om sit fantastiske sted, siger forkvinde for LAG & FLAG Thy-Mors, Annette Qvistgaard og forsætter:

- Og så glæder vi os til at til at vise vores nye strategi frem og håber, at der også vil komme folk med, der kunne overveje at blive medlem af vores bestyrelse. Det her er en stille og rolig måde at snuse til, hvad vi kan og gør, siger hun.

Strategi med bæredygtighed

Bestyrelsen i den nye LAG & FLAG Thy-Mors har de seneste måneder udarbejdet en strategi for, hvordan foreningen skal fokusere arbejdet de næste fem år. Strategien skal godkendes af medlemmerne, inden den kan indsendes til Plan- og Landdistrikts-styrelsen for endelig godkendelse.

En af dem, der har brugt mange timer med at forme den nye strategi, er næstformand, Vibeke Søndergaard Jørgensen.

- Vi har sammen fokuseret på, hvordan vi kan bidrage til lokalområdets udvikling, og hvad vi vil lægge vægt på i ansøgningerne. Her er et nyt element et større fokus på bæredygtighed. Nu er vi så klar til at få den færdige strategi godkendt af medlemmerne. Vi glæder vi os jo bare helt vildt til at komme i gang med at bruge strategien og hjælpe de projekter, som søger støtte hos os. Det er først og fremmest det, bestyrelsen har meldt sig til, og som er den vigtigste opgave foreningen har, siger Vibeke Søndergaard Jørgensen.

Visionen for den nye aktionsgruppe for LAG & FLAG Thy-Mors de næste 5 år lyder:

“Vi støtter lokal udvikling i en mere bæredygtig retning, skaber gode og anstændige jobs, styrker fællesskaber og samarbejder og forbedrer mulighederne for at udvikle levedygtige og attraktive samfund i Thy og på Mors.”