Lakfirma sælger del af virksomheden

THISTED: Mandag skifter 12 ansatte hos 3N Lakering i Thisted på papiret arbejdsgiver, da firmaet pierre.dk Autolakering A/S overtager autolakeringsaktiviteterne hos 3N Lakering.

De øvrige 20 ansatte fortsætter med industrilakering hos 3N Lakering med Morten Nielsen som leder.

Han forklarer, at aftalen med pierre.dk betyder, at der vil blive frigivet nogle resurser til at udvikle industrilakeringsdelen yderligere.

Pierre.dk blev grundlagt i 1985 af Pierre Legarth og har hovedsæde i Kolding og har lakcentre i Danmark, Sverige og Tyskland.

3N Lakering blev grundlagt i 1969 i Morup Mølle og flyttede i 1977 til Thisted.

Firmaerne har samarbejdet en del år og ifølge Morten Nielsen vil der ikke blive de store ændringer for kunderne.