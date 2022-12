Landboforening i offensiven: Vil vinde tabt terræn tilbage

THISTED: - Det er helt klart udtryk for en offensiv strategi, at vi har åbnet kontor i Thisted. Da Mors-Thy Familielandbrug lukkede, mistede familielandbruget en masse medlemmer, og dem vil vi gerne have fat i igen, og også flere medlemmer selvfølgelig.

Det siger Kurt Jørgensen, formand for landboforeningen nf plus, der har sit rådgivningscenter i Støvring og altså nu også et kontor på Nytorv i Thisted.

- Nf plus kæmper for at tilgodese mindre og mellemstore landbrug. Vi har ingenting imod storlandbrug, men der sker en voldsom polarisering i dansk landbrug, hvor støtteordningerne favoriserer de store landbrug. Så det handler simpelthen om, at vi har et ønske om at fordele goderne nogenlunde ligeligt, så vi kan bevare det gode liv på landet med bosætning og erhverv, understreger han.

Fast tid om onsdagen

Det var faktisk allerede i 2021, kontoret åbnede oppe på øverste etage i bygningen, hvor man også finder Frivillig Thy. Men af forskellige årsager er det først nu, foreningen inviterer til åbent hus. Det sker lørdag 3. december.

Normalt er det revisorassistent Anne Mette Holm, der har fast træffetid i Thisted hver onsdag. Hun kommer dog også gerne en anden dag, hvis der er kunder, der ønsker det.

- Og vores planteavlskonsulenter kører også gerne til Thisted, når der skal laves markplaner, siger hun.

Nf plus har 17 ansatte på hovedkontoret i Støvring. Ved åbent hus-arrangementet vil man ikke alene kunne træffe Anne Mette Holm, men også flere andre rådgivere og bestyrelsesmedlemmer.

Anne Mette Holm har fast træffetid på kontoret i Thisted om onsdagen. Foto: Bo Lehm

Fra Mors-Thy Familielandbrug

I bestyrelsen for nf plus sidder blandt andre Bente Dahl Andersen, der sammen med sin mand driver ejendommen Vanggaard Limousine mellem Erslev og Tødsø. Hun var også bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Familielandbrug.

Efter at Mors-Thy Familielandbrug i 2017 besluttede at nedlægge sig selv, skiftede en del af foreningens medlemmer, som fortrinsvis var små og mellemstore landbrug, over til LandboThy eller Landboforeningen Limfjord, som siden er blevet til Fjordland.

Bente Dahl Andersen foretrak dog at blive i en mindre forening, der har fokus på familielandbruget, og da nf plus (Nordjysk Familielandbrug) besluttede at udvide det geografiske område til også at dække Thy og Mors, blev hun valgt ind i bestyrelsen sammen med et andet tidligere bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Familielandbrug, nemlig Anders Peter Jensen fra Vesløs.

Anders Peter Jensen er nu formand for foreningens lokaludvalg for Han Herred, Mors og Thy, hvor Bente Dahl Andersen også er med. De håber, at flere landmænd fra området får øje på foreningens tilbud.

- I år var vi med på dyrskuet i Thisted, for at markere os lidt. Det var positivt og gav også medlemmer, fortæller Anders Peter Jensen, og Bente Dahl Andersen indskyder:

- Folk skal også vide, at vi er her.

Bente Dahl Andersen fremhæver, at direktøren for nf plus, Michael Guldbæk Karlsen, er rigtig skrap som skatterådgiver. Det afviser han ikke.

- Vi har hjulpet mange medlemmer til store skattebesparelser, især i forbindelse med generationsskifte og salg af ejendomme, fortæller han.

Nf plus laver også regnskaber for andre typer virksomheder, for eksempel håndværkere.

Den store del

Rent organisatorisk er nf plus en del af Dansk Familielandbrug, der er en del af Landbrug & Fødevarer. Dansk Familielandbrugs formand Lone Andersen er med i formandsskabet for Landbrug & Fødevarer.

- Vi er en del af Landbrug & Fødevarer, men det er Danske Landboforeninger, der har majoriteten, konstaterer Kurt Jørgensen og fortsætter:

- Derfor kræver det altså, at der er et antal medlemmer i Dansk Familielandbrug, og derfor arbejder vi også heftigt på at få nogle flere medlemmer, og det er kontoret i Thisted også et udtryk for.

Formanden påpeger, at der er cirka 19.000 medlemmer af Landbrug & Fødevarer. Heraf er der 2000 meget store landbrug og 5000 halvstore bedrifter.

- Langt den største del, nemlig 12.000 mindre og mellemstore landbrug, har andre interesser og behov på mange områder. Så hvis man gerne vil have en interessevaretagelse, der tilgodeser en selv, så er det smart at bakke op om et system, der virkelig støtter vedkommende. Vi føler stadigvæk, at vi har vores eksistensberettigelse i at kæmpe videre for den store del af landbrugets medlemmer, siger Kurt Jørgensen.