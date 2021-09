Landbruget bød indenfor: Mange tog en tur på landet

TVED:Søndag slog landbruget dørene op og bød indenfor i en verden, som stadig færre har førstehånds kendskab til.

På Ny Skelsgård i Tved mellem Nors og Ræhr blev det en dag med rigtig mange gæster. Fredag aften havde gårdejer Carsten Christensen registreret 400 tilmeldinger til et besøg på gården, som han driver sammen med sin hustru Hanne og tre ansatte. Men det reelle besøgstal blev højere.

Hanne og Carsten Christensen havde masser af besøgende på Ny Skelsgård, da de åbnede dørene til "Åbent Landbrug 2021" Foto: Henrik Louis

- Der er kommet flere tilmeldinger. Ikke mindst fra børnefamilier og byboer og arrangementet henvender sig netop til de, der ikke ved så meget om landbrug, siger Carsten Christensen.

Skal han bedømme gæsternes viden på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, bliver det til en 3'er.

- Manglende viden giver sjove spørgsmål. Et af den var, om en kalv fødes nøgen eller med hår på kroppen, siger Carsten Christensen, som er glad for lejligheden til at vise sin bedrift frem.

Ny Skelsgård har 320 hektar jord. Har dyrkes det foder, gårdens 550 stykker kvæg sætter til livs i løbet af et år. 280 af dem er malkekøer, som går i løsdriftstalde. De leverer årligt 3,2 mio. kilo mælk.

- Vi har en mælkeproduktion over gennemsnittet, siger Carsten Christensen.

Mens nogen, ikke mindst børnefamilierne, fik en dag mellem køer og kalve og store landbrugsmaskiner - alt sammen oplevelser i sig selv, var Hanne Christensen en af de, der kunne øse ud af oplysninger om dagligdagen på en moderne kvæggård.

- Vi har også skoleklasser på besøg. Børnene er interesserede, men ved ofte meget lidt, når de kommer, men som regel er der nogen, der fatter interesse for landbruget, når de har været her, siger Hanne Christensen, som for den uindviede kan fortælle, at en "robotko" er avlet, så dens yver passer til en malkerobot - som i øvrigt ikke bruges på Ny Skelsgård. Her avles også køer med skyldigt hensyn til pladsen i løsdriftstaldene. Derfor skal dyrene ikke være for store. Hvert år kommer der 300 kalve til verden på gården, som sælger en del kvier til Hviderusland - og i øvrigt selv avler de kalve, der senere bliver til malkekøer.

Hanne Christensen kan også fortælle om en bedrift, hvor hvert enkelt dyr følges tæt døgnet rundt - og hvor intet er overladt til tilfældighederne. Transpondere på den enkelte ko sender hele tiden oplysninger om, hvordan dyret trives. Alt sammen viden,det er svært at få, med mindre der er mulighed for at dreje fra på Hanstholmvej, stoppe og se på tingene.