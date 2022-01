Landmand dømt for at pløje hede op

THY:En 45-årig landmand fra omegnen af Thisted er ved retten i Holstebro blevet dømt for at overtræde naturbeskyttelsesloven ved at have opdyrket en del af et beskyttet hedeområde, og hans selskab er dømt for ikke at retablere området, selv om Thisted Kommune har påbudt det.

Det er Thisted Kommune, der har anmeldt landmanden. Kommunen konstaterede ved et tilsyn i september 2018, at den nordlige del af hedearealet var blevet opdyrket. Anklager Ulrik Panduro fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at det opdyrkede areal udgør knap 1000 kvadratmeter.

Ifølge anklageskriftet er ændringerne i tilstanden af heden sket i perioden fra 2017 til 2018, hvor landmanden stod som ejer af ejendommen.

Thisted Kommune udstedte 27. oktober 2020 et påbud til selskabet, der nu ejer og driver landbruget, om at retablere hedearealet inden 1. november 2020. Selskabet ejes af den 45-årige landmand, der også er dets direktør.

Ved et nyt tilsyn i december 2020 kunne kommunen konstatere, at hedearealet ikke var retableret.

Anklageren havde krævet bødestraf samt månedlige tvangsbøder, indtil retableringen er gennemført. Den påstand fulgte dommeren.

Landmanden er idømt en bøde på 20.000 kroner. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage. Hans selskab skal betale en bøde på 5000 kroner. Selskabet skal endvidere betale månedelige tvangsbøder på 4000 kroner fra 1. maj 2022, indtil den påbudte retablering i henhold til Thisted Kommunes påbud er gennemført.

- Jeg kan notere mig, at han er dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, og det er jeg tilfreds med, siger Ulrik Panduro.

Landmanden har 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen.