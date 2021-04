Landmand og hans søn dømt for uforsvarlig behandling af dyr

Opdateret med kommentar fra anklageren

THY:En 65-årig landmand fra Thy og hans 26-årige søn er ved retten i Holstebro dømt for adskillige tilfælde af uforsvarlig behandling af dyr. Sagen kørte over fem retsdage i marts, og nu er dommen afsagt.

Den 65-årige er idømt en dom på 40 dages fængsel. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på to år fra domsafsigelsen. Han skal betale en bøde på 150.000 kroner. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

- Forvandlingsstraf betyder, at hvis man ikke kan gennemtvinge, at han betaler bøden, så kan det blive relevant med fængsel, men der er ikke tale om valgfrihed. Man prøver først at inddrive bøden, understreger anklager Camilla Berg, Midt- og Vestjyllands Politi.

Dommen frakender desuden landmanden retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i en periode på 10 år.

Den 26-årige skal betale en bøde på 100.000 kroner. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage. Han frakendes betinget i tre år fra domsafsigelsen retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig med produktionsdyr.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog således at de hver især betaler salær til egen forsvarer.

Den meget omfattende sag bygger på fem kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen i perioden fra 3. juni til 16. december 2019. Ved besøgene blev der blandt andet fundet magre får, en halt pony, en kvie med inficeret yverkirtel og et får med en blodig skade på øret. Det blev også bemærket, at en flok får ikke havde ædepladser nok, så de sloges om pladsen. 22 heste i en stor fællesboks og 12 kvier opbundet i båse havde ikke adgang til tørt leje.

Dertil kommer en lang række punkter, som handler om mangelfuld registrering af dyrene. Dyr er blevet flyttet mellem forskellige adresser, uden at besætningsregisteret er blevet ajourført. Der manglede blandt andet redegørelse for 16 får, som var anført som ”død” eller ”borte”, og der var adskillige heste uden gyldigt hestepas og chipmærke.

Den 65-årige landmand blev i 2018 ved Vestre Landsret frakendt retten til at eje og passe dyr i fem år. Det var sønnen, der stod registreret som ejer af besætningen. Sidstnævnte var ikke alene tiltalt for uforsvarlig behandling af dyr og manglende registrering af dyrene, men også for at have overladt pasningen af dyrene og driften til sin far i en længere periode. Og omvendt var den 65-årige tiltalt for at have stået for pasningen, selv om han har dom for, at han ikke må beskæftige sig med dyr.

De to mænd havde hver især nægtet sig skyldige med henvisning til, at det var den andens ansvar.

Dommeren valgte dog at følge anklagerens udlægning af sagen, nemlig at begge mænd havde et ansvar.

- Der er i det store hele dømt efter anklagemyndighedens påstand, opsummerer Camilla Berg.

Begge parter har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.