Landmand skabte gylle-glidebane

SNEDSTED:Tøvlingvej, der fra Snedsted fører sydpå mod Hørdum, var søndag formiddag så glat at forcere, at en mælketransportbil nærmest kørte sidelæns på vejen.

Politiet blev tilkaldt klokken 10.25, og det viste sig at være tabt materiale fra gylletransport, som havde forvandlet asfalten til en glidebane. En 60-årig landmand fra området havde haft en maskinstation til at køre gyllen ud via Tøvlingvej. Det er dog stadig ham selv, der er ansvarlig for at rengøre vejen, og han er nu sigtet for forurening af vej og kan imødese en bøde for ikke at have ryddet op efter sig.

- Man kan i den slags situationer sætte skilte op, der advarer om glat vej, indtil man får anskaffet en maskine til at feje op. Men dette tilfælde var så groft, at vi skred til sigtelse, siger politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.