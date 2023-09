Læge har sagt stop: Det betyder det for patienterne

Når praktiserende læge Ove Petersen lukker Lægehuset Vestervig ved udgangen af november for at gå på pension, så kan hans 2422 patienter være sikre på, at de ikke kommer til at stå uden læge. De kan også være rimeligt sikre på, at det bliver en af lægeklinikkerne i Hurup, der tager over.

Det er dog ikke den løsning, Ove Petersen håbede på. Han har i flere år arbejdet både ihærdigt og opfindsomt på at finde en løsning, så Lægehuset i Vestervig kunne afhændes til yngre læger, der ville føre klinikken videre. Men det er ikke lykkedes.

Nu fylder han 75 år til februar, og så når han aldersgrænsen for, hvor længe han har lov at fortsætte. Han har været læge i Vestervig i 45 år.

Pia Buus Pinstrup (K), formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen, husker tydeligt, at regionen for et par år siden var i dialog med Ove Petersen om en mulighed, der måske havde vist sig, men det faldt til jorden.

- Og så fortsatte han selv. Det er typisk familielæger, at de er samvittighedsfulde og virkelig forsøger at finde en løsning. De holder jo af deres praksis og af alle deres patienter og vil gerne hjælpe dem. Mange praksislæger er jo 70, inden de går, og Ove er endda endnu ældre. Det er et prisværdigt stykke arbejde igennem masser af år for masser af patienter, siger hun.

Pia Buus Pinstrup oplyser, at regionen i denne sag har gjort en ekstra indsats for at annoncere ydernummeret som det første for at se, om ikke man kunne trække nogle læger til. Men ved fristens udløb 24. august havde regionen ikke modtaget nogle ansøgninger.

Derfor går der nu en proces i gang, hvor de omkringliggende klinikker får buddet om at overtage patienterne.

De eneste andre lægeklinikker i Sydthy findes alle i Sundhedshuset i Hurup. Ifølge sundhed.dk har lægerne Knut Rønning og Merete Hansen begge lukket for patienttilgang, mens de to øvrige klinikker i huset, Alles Lægehus og Regionsklinik Hurup, har åbent for nye patienter.

- Men det kan jo være, at der er en klinik, der siger: "Vi kan godt byde ind med 500 patienter". Når vi ved, om der er nogle klinikker, der siger ja til at tage flere patienter ind, så skal patienterne selv vælge, hvor de gerne vil hen, siger Pia Buus Pinstrup.

Regionsklinikken vil altid være sidste udvej, men omvendt er det også regionsklinikken, der er forpligtet til at tage imod patienterne 1. december, hvis der ikke er andre muligheder.

Patienterne fra Lægehuset i Vestervig vil på et tidspunkt i løbet af efteråret få et brev med en orientering om deres muligheder for at vælge ny læge.

Skulle der så om et år eller to dukke en læge op, som på det tidspunkt gerne vil nedsætte sig som praktiserende læge i Vestervig, så vil regionen se velvilligt på at finde en løsning, forsikrer Pia Buus Pinstrup.

- Jeg har generelt den holdning, at er der en læge, så er der også et ydernummer. Så kommer der om et år en læge og banker på ude i Vestervig, så må vi se, om vi kan lave et O-nummer derude, så vedkommende kan starte op. Og så må vi se, om nogle af patienterne fra regionsklinikken vil overgå til den nye læge. Vi kan nemt sige, at så sløjfer vi en vikar i regionsklinikken, hvis den situation opstår, udtaler hun.