Landsret stadfæster drabsdom: 12 års fængsel

HØRDUM: Midt i maj blev en 54-årig mand fra Hørdum idømt 12 års fængsel for i september sidste år at have skudt og dræbt en 59-årig mand i en villa i Hørdum i Thy.

Den 54-årige ville kun tilstå uagtsomt manddrab og den tilståelse blev gentaget i ankesagen ved Vestre Landsret, men dommerne var enige om, at det var drab.

- Anklagemyndigheden havde krævet 13 år, siger den 54-åriges forsvarer, advokat Mikkel Hansen, men landsretsdommerne endte altså med de 12 år, som et nævningeting idømte den 54-årige.

Den 54-årige skal også betale 150.000 kroner i erstatning til den 59-åriges søn, som boede sammen med sin far på drabstidspunktet.