Landsretsdom går kommunen imod: Mistede sygedagpenge på utilstrækkeligt grundlag

THISTED:- Vi tager dommen til efterretning og anerkender, at vi fra kommunens side skulle have indhentet flere informationer i sagen, inden vi traf en afgørelse.

Det siger Trine Engholm Christensen, erhverv- og beskæftigelseschef i Thisted Kommune, efter at Landsretten har afgjort, at Thisted Kommunes beslutning om, at Torben Hedegaards sygedagpenge skulle ophøre, ikke blev truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Torben Hedegaard, som i dag arbejder som fotograf, fik frataget retten til sygedagpenge 19. oktober 2019, fordi det blev vurderet, at hans fritidsaktiviteter som fotograf betød, at han havde et andet funktionsniveau, end det hidtil var antaget.

Landsretten vurderer, at Thisted Kommunes beslutning om, at Torben Hedegaards sygedagpenge skulle ophøre, ikke blev truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Det betyder, at Thisted Kommune skulle have indhentet flere oplysninger i sagen, før en afgørelse om, hvorvidt sygedagpengene skulle ophøre, blev truffet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Derfor har Landsretten besluttet at Thisted Kommunes afgørelse er ugyldig, og at sagen skal behandles på ny af Thisted Kommune, før det kan vurderes, om Torben Hedegaard har ret til sygedagpenge eller ej.

- Dommen fra Landsretten tager ikke stilling til, om man må lægge vægt på en borgers fritidsaktiviteter, når man skal vurdere retten til sociale ydelser. Dommen handler derimod om, at den beslutning, vi traf i den gældende sag, ikke var veldokumenteret nok. Den fejl tager vi på os, og vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, det ikke sker igen, siger Trine Engholm Christensen.