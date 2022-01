Lang spurt - godt resultat: Hanstholm Fiskeauktion omsatte sidste år konsumfisk for 728 mio. kroner

2020 blev også for Hanstholm Fiskeauktion et corona-udfordret år. Det kunne aflæses direkte på omsætningen, som dykkede med 100 millioner kroner. Det blev der rettet op på i 2021, hvor auktionen blev tilført 34.000 tonskonsumfisk og omsatte for 728 mio. kroner, fortæller auktionsmester Jesper Kongsted.Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen