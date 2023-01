Lange fingre i køledisken: Desperat brugsuddeler sætter nu alarm på kødvarer

THISTED:Hos SuperBrugsen i Thisted er man ved at være træt af butikstyverier.

Antallet af langfingrede kunder er steget, og nu er også dagligvarer i stigende grad blevet mål for tyvagtige besøgende i butikken.

Torsdag morgen opdagede slagteren således, at der havde været godt salg af dyre oksemørbrader.

Der var bare den hage ved ”salget” af de fire mørbrader til en samlet pris af 2500 kroner, at de simpelthen var blevet stjålet fra køledisken tirsdag eftermiddag.

Ikke kun luksusvarer

Det dyre kød var sandsynligvis stoppet i en taske. For de er nok for store til at putte i jakkelommerne. Det er seneste eksempel på, at tyveri fra dagligvarebutikker har nået et nyt niveau.

- Vi har et stadigt stigende problem med gæster i butikken, der stjæler. Men nu er det ikke kun luksusvarer, der listes ind bag jakkeforet. Dagligvarer udgør nu den store stigning i butikstyveriet, fortæller uddeler Tobias Strunck fra SuperBrugsen i Thisted.

Han kan berette om tyveri af alt fra olivenolie, baconstykker, hakkefars, pålæg, Red Bull og til dyrt kød, som de nappede mørbrader er nyeste eksempel på.

Mørbradene er seneste eksempel på et stigende tyveri af dagligvarer fra butikker som Superbrugsen. Foto: Ole Iversen

Flere alarmer

Nu har SuperBrugsen Thisted besluttet at gøre det sværere for de langfingerede.

- Vi har allerede forsynet de dyre stykker kød med en alarmchip. Montering af alarmchip er noget, vi nu udvider til en række andre varer. Derudover vil vi generelt være med opmærksom på, hvad der sker ude i butikken, fortæller uddeleren.

- Opdager vi tyveri, så skrider vi naturligvis straks ind. Hvis vi først bliver opmærksomme på det efterfølgende, så går vi videovervågningen igennem. For alle kvadratmeter af butikken er overvåget.

Tobias Strunck fortæller også, at butikken vil politianmelde mere og i det hele taget klæde personalet endnu bedre på i forhold til at holde øje med butikstyveri – især i ydertimerne, hvor svindet fra kølediske og hylder er størst.

Detektiver og andre kunder

Det stigende tyveri begyndte at tage til omkring sommerferien.

- Det koster os ikke kun på bundlinjen i forhold til, at vi ikke får penge ind for svarer, der stjæles. Det påfører os også alt for meget ekstra unødigt arbejde. Vi er købmænd og har ikke lyst til at bruge timer på at lege detektiver og se overvågning igennem. Vi vil hellere hjælpe og servicere vore kunder. Men vi vil ikke finde os i, at nogen ikke vil betale for varerne, siger uddeleren fra SuperBrugsen.

Udover at have detektiver, der går rundt i butikken, får personalet også god hjælp af de ordentlige kunder.

- Vi får tit en henvendelse fra en kunde, at vedkommende har set en, der har hapset noget. Det er en stor hjælp, at kunderne er ekstra øjne i butikken. Det sætter vi stor pris på, lyder det.

Tobias Strunck ønsker ikke at oplyse tallet på, hvor meget der forsvinder fra hylderne i løbet af et år. Men det er for et betydeligt beløb, fortæller han. Penge, som andre kunder jo kommer til at betale.