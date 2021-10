Rekord-vinger landet i Nordjylland: Ankom med specialtransportskib

HANSTHOLM:108 meter møllevinger. Svært at forestille sig, indtil man selv står der og ser, hvor meget to sådanne genstande fylder på den nye østhavn i Hanstholm.

Det chartrede specialtransportskib ”Symphony Provider” fra Rotterdam havde taget turen fra Aalborg nord om Skagen med de første to af tre møllevinger til Siemens Gamesas kommende mølle, der skal stilles op i testcentret for store vindmøller i Østerild. De hidtil længste af slagsen, som hver har en vægt på 55 ton.

- Vi havde lidt logistik, der skulle passe. Containerskibet, som kommer til Hanstholm hver fredag aften, var blevet forsinket af dårligt vejr og kom først ind klokken tre i nat. Vores skib ankom ved ottetiden i aftes, og vi skulle have containerskibet ud af havnen igen, før vi kunne lægge til. Men det gik endda, sagde skibsmægler Peter Toftdahl Olesen lørdag formiddag.

Folk fra Hanstholm Havn og andre medarbejdere fra BMS Krangården i Holstebro havde travlt på kajen. Sidstnævnte står for landtransporten til Østerild med en specialtruck, der kan trækkes ud til passende længde. Som ved tidligere lignende transporter styres trucken af en mand, som for det meste går til fods ved siden af køretøjet på den afspærrede vej.

- Vi har megen snak med havnen om, hvilken vej transporten skal køre ud fra kajen. Den kommer til at følge stendiget på det opfyldte areal. Porten til denne del af havnen er midlertidigt blevet afmonteret for at skaffe plads, siger Peter Toftdahl Olesen.

Transportskibet returnerer til Aalborg, hvorfra møllevinge nummer tre efter planen skal afskibes tirsdag.