Lars luksus-leaser tyske kvalitetsbiler som aldrig før

SNEDSTED:Leasing var engang et fyord, der fik økonomer og bankfolk til at væmmes i ubehag. Den danske stat forsøgte sågar en periode at forbyde flexleasing, men måtte droppe ideen, da EU satte en fod i klemme for forbuddet.

Trods modstanden oplever flere bilforhandlere i dag kronede dage på leasingaftalerne, hvor privat- og flexleasing af biler er populært som aldrig før.

En af disse forhandlere er Lars Krabbe, stifter og indehaver af Krabbe Invest, der siden 2006 har solgt og leaset tusindvis af luksusbiler fra garagen i Snedsted.

Alene i 2022 har thyboen indgået i omegnen af 300 leasingaftaler med danskere bosat over det meste landet, hvilket er mere end en fordobling sammenlignet med tallene for bare fem år siden.

Lars Krabbe er sikker på, at der er mange grunde til, at leasingaftaler i bilbranchen er blevet mere populære. Først og fremmest er fordommene om leasing blevet færre i takt med, at EU har strammet reglerne. Men foruden langt bedre at kunne betale sig end tidligere skyldes udviklingen også, at kunderne er mere kvalitetsbeviste, når de vælger bil, fortæller han:

- Det kan vi se på de biler, vi afsætter. Det er store SUV´er med det nyeste ekstraudstyr inden for sikkerhed, komfort og køreglæde. Den slags biler, som mange grundet registreringsafgiften ikke har råd til at købe, men som de nu alligevel får mulighed for at køre i.

Foruden ejer og indehaver er Lars Krabbe (t.h.) også salgskonsulent i en virksomhed. Her ses han sammen med Krabbe Invests anden salgskonsulent, Lasse Kristensen. Foto: Bo Lehm

Lars Krabbe fremhæver Audi Q5 og Mercedes GLC som to biler, de har solgt og leaset mange af til både private og som firmabil.

- Det er dyre biler, som ville løbe op i omegnen af en halv til en hel million kroner, hvis du skulle købe én hjem på hvide plader, fortæller Lars Krabbe.

Trodsede råd fra far

Lars Krabbe nærmer sig i dag 25 års samlet erfaring med salg og leasing af brugte biler. Det har dog ikke altid været helt problemfrit. Selv fra sine nærmeste er han blevet mødt med mange fordomme om den branche, han er gået ind i:

- Før jeg startede virksomheden, sagde min min far til mig gang på gang, at jeg skulle holde mig fra leasing. Han mente kun, at der var to typer, der leasede biler: Dem, der ingen penge har, og dem, der ikke har råd til andet, griner Lars Krabbe.

Krabbe Invest har i mere end 20 år leaser tyske kvalitetsbiler fra Snedsted. Snedsted 12. december 2022 Foto: Bo Lehm

Lars Krabbe medgiver, at leasingmarkedet kan være svært for mange at blive kloge på, ikke mindst indenfor flexleasing. Nogle lader sig forblænde og lokke af en lav månedlig ydelse på leasingaftalerne, uden at gøre sig overvejelser om, hvad det har af betydning for udbetalingen og bilens restværdi.

- Mange forhandlere lyver, når de skal sælge en bil. Dem, der påstår at vide, hvad den bedste løsning er i forhold til benzin-, diesel-, el- og hybridbiler, svarer næsten altid med udgangspunkt i egne interesser. Der er ingen, der ved, hvad der er den bedste løsning rent økonomisk på lang sigt. Vi er, modsat de autoriserede forhandlere, ikke bundet til enkelte modeller eller brændstofstyper, og derfor kan vi nemmere skræddersy aftalen efter kundens behov, fortæller Lars Krabbe.

Tysk kvalitet

Størsteparten af bilerne i garagen i Snedsted er importeret fra Sydtyskland. Temperaturerne og vejrforholdene fra Mainz og nedefter gør nemlig, at bilerne selv efter flere års kørsel ikke oplever den samme slitage som biler, der har kørt på de danske veje med stiv vestenvind og højt saltindhold i luften.

De fleste biler importeres fra Sydtyskland, da selv få år gamle biler ofte er så gode som nye grundet klimaet og sydtyskernes "påpasselighed", fremhæver Lars Krabbe. Foto: Bo Lehm

- Tyskere er noget mere påpasselige med deres biler end danskerne. For nyligt fik vi en næsten tre år gammel bil ind, i perfekt stand, hvor der stadig var plastikindpakning i bagagerummet. De tidligere ejere havde ikke nænnet at fjerne det, fortæller Lars Krabbe smågrinende.

Kvalitet er dog langt fra det eneste, som har fået ham til at handle på det tyske marked. Punktligheden og ærligheden spiller også ind:

- Bilerne holder, hvad de lover, og så kan de tyske bilforhandlere deres kram. Det går hurtigt, "ordnung muss sein", og så oplever vi aldrig ubehagelige overraskelser, når vi kommer for at se bilerne.

Bilbranchen kan være farlig at færdes i, hvis ikke man gør sit forarbejde. Derfor har Krabbe Invest en fast medarbejder i Tyskland, fortæller Lars Krabbe:

- Er aftalen underskrevet og bilen importeret, er skaden sket. Vores mand i Tyskland, Andreas, beser derfor samtlige biler inden de kommer til Danmark. Han ved, hvad vi og kunderne er på udkig efter, og har gode kontakter i miljøet. Vælger vores køber så at springe fra, ved vi, at vi kan afsætte bilen til anden side, da vi kun forhandler eftertragtede biler i top tilstand.

Krabbe Invest beskæftiger i dag fire medarbejdere. Foruden salgskonsulenterne Lars og Lasse har de også deres egen mekaniker, Ivan Christiansen, foruden en fjerde mand ansat i Sydtyskland til at bese bilerne. Foto: Bo Lehm

Modsat, hvad man kunne fristes til at tro, gør Krabbe Invest ikke meget væsen af sig på den online markedsføring af virksomheden. I stedet bygger marketingsstrategien på den gamle mund-til-øre-metode samt besøg på messer rundt om i landet.

- I 2022 har vi været på 12-15 messer og vist vores biler frem. Herunder flere bilmesser, julemesser og dyreskuer, hvor vi også har kunne gøre lidt reklame for vores hestebiler, fortæller Lars Krabbe.

Generelt er de ikke blege for at afprøve nye veje for virksomheden, hvilket dog kræver, at man tør investere både tid og kræfter i de nye ideer, fortæller han:

- Tidligere har det ikke givet så god mening at flexlease en Tesla, da afgifterne i forvejen var så lave. Nye regler betyder dog, at det pludseligt godt kan svare sig at lease de dyre elbiler for virksomhederne. Vi har derfor lagt mange kræfter i at bygge nogle gode aftaler op, hvor vi ganske vist ikke tjener det store, men som giver os værdifuld erfaring og en mindre fordel, den dag hvor markedet vender, og flere pludseligt ønsker at afsøge muligheden for at lease elbiler.