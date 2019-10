Lastbil brød i brand på hovedvej

THISTED:En lastbil brød torsdag aften i brand under kørsel. Det skete på hovedvej 26/11 i Thisted, hvor Malervej støder til omfartsvejen, men ingen kom dog noget til.

Branden brød ud mellem førerhuset og anhængeren, og flammerne var ganske voldsomme, indtil ilden kom under kontrol. Bilen havde dog ingen last med, så der var ikke yderligere fare fra en brændende last.

Branden brød ud klokken 20.02, og ilden var helt slukket ved 21-tiden. Folkene fra Nordjyllands Beredskab på stedet kunne dog ikke køre hjem, da flammerne var slukket, idet den havarerede bil skulle bugseres væk fra stedet, hvor der også var en del oprydning tilbage.