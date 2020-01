Lastbil endte i rabatten

HURUP:Af uvisse årsager kom en lastbil fra firmaet Anders Hilding i Hurup til at ende i grøften på Ny Refsvej i Hurup onsdag aften ved 23-tiden. Lokalpolitiet i Thisted kunne fortælle, at brand og redning blev tilkaldt, da der løb lidt olie ud på vejen, men at der ikke var sket nogen personskade. - Vejrabatten er dog gået noget i stykker, så kommunen er blevet kontaktet, sagde Søren Ribens fra lokalpolitiet.