Lastbil påkørte betonbro

SNEDSTED:Det gik ikke helt godt, da en lastbil fredag ved 15-tiden på Stenbjergvej skulle passere broen under Tøvlingvej ved Snedsted.

For den kran, som stod på lastbilens lad, var ganske enkelt for høj. I hvert fald for høj til at kunne komme under broen.

- Kranen ramte broen og blev rykket af lastbilen, fortæller vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Uheldet resulterede i lidt oliespild. Derfor blev vejen spærret i et stykke tid.

Ingen mennesker kom til skade i forbindelse med uheldet.

- Der blev slået lidt betonsplinter af broen, siger vagtchefen.