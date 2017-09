Lastbiltræf fik hård start fredag

LEGIND: Med 480 lastbiler og ca. 1150 til middagen lørdag aften, blev årets lastbiltræf i Jesperhus Blomsterpark en succes. Træffet fandt i weekenden sted for 11. gang, og det er landets største.

Det fortalte arrangøren, Frode Larsen fra Smidstrup ved Vrå, der er tidligere indehaver af firmaet FL-Buur, der arbejder med polstring af møbler og autosæder m.v.

- Det er derigennem, jeg kom i gang med lastbiltræffene, fortalte Frode Larsen søndag morgen, da folkebladet kom på besøg.

Han er også politisk engageret, tidligere i Fremskridtspartiet og nu som spidskandidat til Hjørring Byråd for Ny Borgerlige. Derfor havde han lørdag inviteret to af partiets koryfæer til at besøge træffet, nemlig partileder Pernille Vermund og tidligere folketingsmedlem for Fremskridtspartiet Kresten Poulsgaard.

- Men træffet er mest social hygge for lastbilfolket. Og der er da nogle udstillere, men mest interesse har chaufførerne nok for hinandens biler, sagde Frode Larsen, som ikke har inviteret veteranklubber:

- Der er vist et par veteranlastbiler, men det er de ny, ja, de nyeste, lastbiler, vi er mest interesseret i her, slog han fast.

Årets træf var han i det store og hele tilfreds med, og det, der var, var uden for arrangørernes rækkevidde, nemlig vejret fredag.

- Det stod ned i stænger, dengang bilerne ankom, så mange af lastbilerne måtte trækkes på plads med gravemaskiner og lignende, fortalte Frode Larsen, der til gengæld var meget tilfreds med vejret lørdagen igennem.

Det var også de chauffører, vi talte med. Til gengæld betød småregnen søndag morgen, at de måtte i gang med pudseriet, så bilerne kunne fremstå fra deres bedste side. Dette, selv om mange af dem var kommet sent i seng natten før, ja, for nu ikke at sige om morgenen. Festen sluttede nemlig først ved 04-tiden søndag morgen.

På pladsen hilste vi også lige på et par chauffører og et par lastbiler fra Thisted Kloakservice med afdelinger i Thisted og Nykøbing. Virksomheden blev i foråret kåret som "Årets transportvirksomhed 2017" af brancheorganisationen DTL Danske Vognmænd.