Lastvogn trak personbil med sig

KOLDBY:Tirsdag aften fik et modulvogntog lidt for godt fat. Kort før klokken 21 befandt både en personbil og et modulvogntog sig på servicestationen i Koldby. Da føreren af modulvogntoget, en 65-årig mand, ville forlade tankstationen kom han lidt for tæt på personbilen, som blev trukket tre-fire meter. Der skete kun materiel skade.

- Men der sad en yngre passager i personbilen, og hun blev noget chokeret, siger Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.