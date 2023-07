Le Mans-helten er tilbage: Malte klar til brandvarm test i Frankrig

SENNELS:Han var den yngste danske debutant nogensinde. Han var den eneste nordjyde, der gennemførte. Og han nappede andenpladsen i LMP2 Pro/Am-klassen.

Malthe Jakobsen fra Sennels fik sig i sandhed en mindeværdig debut ved det legendariske 24 timers løb på Le Mans for en måned siden. Så det er ikke så sært, at thyboen har haft brug for at puste ud.

Malthe Jakobsen har haft tid til at slappe af efter en hårdtpumpet forårssæson. Forårssæsonen startede allerede i Asian Le Mans Series tilbage i februar , og siden har der ikke været mange fridage i kalenderen for den 19-årige Peugeot-juniorkører.

- Der har været travlt med testdage, dage i simulatoren og en masse møder som skulle passes. Samtidig har jeg forsøgt at have flest mulig dage på min læreplads ved AKEA Automation, så jeg er klar til svendeprøven sidst på året, fortæller Malthe Jakobsen, som efter Le Mans-debuten trods alt har nået at få lidt ferie skubbet ind i kalenderen:



- Det var tiltrængt! Jeg er taknemmelig for at være nået så langt i min karriere, men det er et hårdt program, så det har været rart med et par uger uden at tænke på "forretningen". Nu bliver det også godt at komme i gang igen!

Og i gang kommer thyboen i den kommende weekend. Anden afdeling af European Le Mans Series køres på Circuit Paul Ricard, og det ser ud til at blive en varm én af slagsen med temperaturer på over 30 grader.



Efter første afdeling af det europæiske mesterskab er Malthe på tredjepladsen i LMP2 Pro/Am-klassen, og sammen med medkørerne i COOL Racing, Nicolas Lapierre og Alexandre Coigny, satser han på at forbedre dén placering:



- Jeg har lært utroligt meget om bilen siden vi kørte i Barcelona, ikke mindst takket være de mange timer i bilen under Le Mans, så jeg forventer at vi skal kæmpe med om sejren. Det kræver selvfølgelig at vi holder os fri af uheld og defekter, men teamet er knivskarpe på teknikken, så det er jeg ikke bekymret for, siger Malthe Jakobsen.

Om Malthe og resten af COOL Racing har fået restitueret og er tilbage på banen i topform finder vi ud af søndag fra klokken 11.30, når 4 Hours of Paul Ricard starter.